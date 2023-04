Une carte de France pour identifier les départements repassés à 90 km/h

Depuis fin décembre 2019 et la promulgation de la loi d’orientation des mobilités (LOM) autorisant les départements à relever la limitation de vitesse à 90 km/h sur les tronçons passés à 80 km/h le 1er juillet 2018, nombre de voies de circulation ont changé leur fusil d’épaule – et leurs panneaux de signalisation – pour ré-adopter les 10 km/h supplémentaires.

Parmi ces départements, désormais majoritaires, la Nièvre a, par exemple, repassé 400 km de ses routes départementales à 90 km/h, rejoignant ainsi la Côte-d'Or (ayant rendu effectif ce passage en mars 2020), la Saône-et-Loire (fin 2021) et l'Yonne (en octobre 2022). Au total, ce sont donc une cinquantaine de départements – 46 précisément – qui ont délaissé les 80 km/h. L’Hexagone compte donc près de 53 529 kilomètres d’axes de circulation où la vitesse maximale que peuvent atteindre les automobilistes se trouve fixée à 90 km/h, comme le confirme la carte élaborée et mise à jour par la Ligue de Défense des Conducteurs.

Malgré les chiffres émis par la Sécurité routière avançant que le passage aux 80 km/h avait permis d’épargner 349 vies sur une vingtaine de mois, l’abaissement de la vitesse n’a donc pas convaincu la plupart des départements français. Pour autant, les zones géographiques concernées n’ont pas réajusté la vitesse sur l’ensemble de leur réseau.

Reconversion par portions et sécurité en question

Dans le Tarn, seules 25 % des routes sont revenues à 90 km/h alors que, dans le Loiret, cette limitation s’étend sur 15 % des axes routiers, soit sur 513 km. L’assouplissement de la vitesse ne se fait également pas sans conditions : seules les routes de plus de 10 kilomètres, sans intersection et qui ne traversent pas de hameau peuvent faire l’objet d’un relèvement de la vitesse à 90 km/h, et la décision doit prendre la forme d’un arrêté du président du conseil départemental.

D’autres régions ont prévu de relever la vitesse maximale de circulation sur une partie de son réseau, à l’image des Alpes-de-Haute-Provence avec une entrée en vigueur du projet fin juin. De son côté, le Morbihan repassera aux 90 km/h au cours de l’été 2023 tandis que le Gard négocie actuellement un retour total ou partiel à une vitesse rehaussée par rapport aux 80 km/h.