Une collection secrète de 20 Ferrari bientôt aux enchères

Alors que Ferrari vient de faire un retour triomphal aux 24 Heures du Mans après 50 ans d’absence, d’autres Ferrari viennent de ressortir de l’ombre pour être vendues aux enchères au mois d’août prochain à Monterey (Californie) par la maison RM Sotheby’s. Cette collection « Lost & Found », comme la surnomme la maison de vente, a une histoire exceptionnelle. Elle serait la propriété de Walter Medlin, riche américain ayant fait fortune dans l’immobilier aux Etats-Unis. Personnage haut en couleur, cet homme d’affaire a conservé ses voitures à l’abri de tous les regards pendant plusieurs décennies, dans un hangar discret de Floride, à proximité de sa maison. Cette collection n’était connue que de quelques spécialistes et passionnés, qui savaient que plusieurs modèles exceptionnels figuraient dans la liste de ce collectionneur. Cependant, RM Sotheby’s, ne révèle aucune précision sur le propriétaire et sur la totalité de la collection. Une sélection de 20 Ferrari sera dispersée aux enchères dans le cadre de la Monterey Car Week du 17 au 19 août prochain.

Un ouragan pour tout révéler

Au mois d’août 2004, la Floride est traversée par l’ouragan Charley, qui balaie le hangar abritant cette collection. Les voitures se retrouvent ainsi à l’air libre et aux yeux de tous. Les vents violents ont emporté les murs et la toiture du bâtiment. Des poutres sont tombées sur plusieurs voitures, laissant de lourdes séquelles encore visibles sur certaines d’entre elles. Face à l’urgence de la situation, les voitures sont transportées rapidement dans un autre hangar, situé non loin du circuit d’Indianapolis, dans l’Indiana. Déjà laissées dans leur état d’origine depuis plusieurs décennies, les Ferrari se rendorment deux décennies supplémentaires, jusqu’à leur sortie du sommeil en ce début d’année 2023.

De la Targa Florio au Mans en passant par le Maroc

Parmi les 20 modèles sélectionnés pour cette vente, figurent plusieurs exemplaires très rares. Les amateurs de modèles de compétition pourront s’offrir l’une des 512 BB Competizione ayant couru les 24 Heures du Mans en 1978 au sein de l’écurie NART (North American Racing Team) de Luigi Chinetti Sr. En plus d’une estimation située entre 1,8 et 2,8 millions de dollars, l’acquéreur devra prévoir un budget important pour la restauration du véhicule. Un paramètre commun à la majorité des modèles présentés dans cette vente. L’une des autres raretés est une 275 GTB/6C aluminium de 1965, ayant participé à la Targa Florio en 1966. Ce bijou est également à restaurer entièrement en plus des 2 millions à 2,5 millions de dollars nécessaires à son acquisition, selon RM Sotheby’s.

Un autre coupé très rare nécessitera aussi une restauration en profondeur. Il s’agit d’un des quatre coupés 250 GT construits par Pinin Farina en 1956 avec une carrosserie proche de celle des modèles Superamerica. Vendue neuve au roi du Maroc Mohammed V, elle pourrait s’échanger contre 1,7 à 2,3 millions de dollars.

Parmi les modèles de compétition, il faudra beaucoup de patience, de courage, de compétence et d’argent pour reconstruire la 500 Mondial Série 1 de 1954. Posée sur son chariot, cette dernière ressemble plus à une épave qu’à la superbe barquette ayant couru aux Mille Miglia et à la Targa Florio. Après avoir déboursé 1,2 à 1,6 millions de dollars, son nouveau propriétaire devra sans doute patienter plusieurs années avant de pouvoir conduire sa voiture. De plus, que restera-t-il d’original sur cette voiture ? Une question qui revient régulièrement dans le monde de la collection au sujet des reconstructions d'épaves.

En revanche, l’heureux acquéreur de la Ferrari 410 Superamerica Série 1 de 1956 devrait pouvoir profiter d’une voiture exceptionnelle après une restauration plus classique, en espérant qu’elle retrouve son bleu arctique d’origine.