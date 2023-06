Une croissance spectaculaire de la voiture électrique en Europe

La voiture électrique fait un bond impressionnant en Europe

Les chiffres compilés par l'Association des Constructeurs Automobiles Européens (ACEA) révèlent une augmentation significative des immatriculations de voitures particulières en mai 2023, avec près d'un million d'unités vendues, soit une croissance de 18,5% par rapport à l'année précédente. Cela marque le dixième mois consécutif de croissance sur le marché automobile européen.

La voiture électrique en pleine expansion en Europe

De janvier à mai 2023, le marché automobile de l'UE a connu une augmentation de 18%, atteignant 4,4 millions de voitures immatriculées. Bien que les ventes aient progressé en mai, les chiffres depuis le début de l'année restent inférieurs de 23% à ceux du même mois en 2019, où 5,7 millions d'unités avaient été enregistrées. Cependant, une croissance à deux chiffres a été observée sur la plupart des marchés au cours de ces cinq mois, notamment en Espagne (+26,9%), en Italie (+26,1%), en France (+16,3%) et en Allemagne (+10,2%).

Fulgurante progression de l'électrique

En mai, la part de marché des voitures électriques à batterie a connu une augmentation substantielle, passant de 9,6% à 13,8%. Les voitures électriques hybrides sont désormais le deuxième choix le plus populaire pour les acheteurs de voitures neuves, représentant près d'un quart du marché, tandis que les voitures à essence conservent la plus grande part avec 36,5%.

Le mois dernier, les nouvelles immatriculations de voitures électriques à batterie dans l'UE ont connu une augmentation significative, augmentant de 70,9% pour atteindre 129 847 unités. Cela représente une part de marché de 13,8% et une augmentation de quatre points de pourcentage par rapport à mai 2022. Les marchés de l'UE les plus importants ont enregistré des gains impressionnants en pourcentage à deux et trois chiffres, notamment aux Pays-Bas (+118,4%), en Suède (+82,6%), en France (+48,7%) et en Allemagne (+46,6%). Dans l'ensemble, cela a entraîné une augmentation cumulée de 50,5%, avec plus d'un demi-million d'unités vendues de janvier à mai.