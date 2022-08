Une dixième station de recharge Electra implantée face au Mont-blanc

Malgré les vacances, Electra poursuit sans relâche l’extension de son réseau de points de recharge rapide (22 kW à 300 kW de puissance pour une charge complète allant de 10 à 30 minutes). Après le déploiement de 300 bornes pour Jardiland, l’équipement du groupe hôtelier Accor en hubs ultra-rapides ou encore l’ouverture de stations à Aubervilliers, Beaune, Maurepas, Ecully, Sorgues, Les Ulis, Bordeaux Lac, Pessac et le Plessis Robinson, la jeune pousse co-fondée par Julien Belliato vient d’inaugurer une nouvelle infrastructure au pied du Mont-blanc. Plus précisément au 170 avenue Léman Mont-Blanc à Passy (74), sur le parking du Decathlon Mountain Store.

Intégralement alimentés en énergie verte, les six points de charge que compte cette station « sont universels et accessibles à tous », qu’il s’agisse des résidents ne possédant pas de wallbox à domicile, des particuliers en itinérance ou encore des flottes professionnelles de types taxis, VTC, etc., précise Electra. Ajoutant que « la proximité avec la zone commerciale – depuis la A40 sortie 21 et la D339 – peut aussi être l'occasion d'une pause agréable, le temps de la recharge. » La solution développée par Electra se voulant intuitive et simple, les points de charge connectés ne nécessite que le téléchargement d’une application mobile via laquelle l'utilisateur peut réserver sa borne à distance et payer automatiquement en disposant d'un tarif de 0,44 €/kWh TTC.