Une ex-Renault débarquerait chez Stellantis à la direction de Peugeot France

Indiscrétion. D’après des informations recueillies par Auto Infos, Zineb Ghout, en pleine ascension chez Renault, serait susceptible de rejoindre Stellantis. Elle succéderait à Christophe Prevost au poste de directeur du commerce France de Peugeot.

Un mercato classique entre Renault et Stellantis

Zineb Ghout serait donc sur le point de succéder à Christophe Prevost à la tête du commerce de Peugeot France. Ce mouvement s'inscrit dans la veine des traditionnels transferts entre Renault et Stellantis. De plus, il s'aligne sur les dernières décisions prises par Carlos Tavares, qui vise à renouveler une partie de son top management pour ouvrir un nouveau cycle.

Zineb Ghout évolue chez Renault depuis presque vingt ans

Zineb Ghout a commencé sa carrière au sein du groupe Renault en 2004, en intégrant le département des prévisions de marchés. L’année suivante, elle rejoint Renault Algérie où elle occupera plusieurs fonctions à hautes responsabilités pour les marques Renault et Dacia. Elle quitte Alger en 2014 pour rejoindre la France. Elle dirigera notamment les ventes plaques de Paris puis de la succursale Rive droite de Paris (cinq sites et 119 collaborateurs). En milieu d’année 2017, elle rejoint Renault Espagne et Portugal en qualité de directrice marketing avant de prendre la tête de Renault Portugal le 1er septembre 2020. Il convient de noter que la semaine dernière, Renault a officialisé le départ de Zineb Ghout en annonçant son remplaçant à partir du 1er septembre prochain. Alexandre Moulin a été choisi pour occuper le poste de directeur marketing de Renault France, rendant compte directement à Ivan Segal, directeur du commerce France de la marque.

Christophe Prevost : un itinéraire « PSA »

Très apprécié du réseau Peugeot et malgré des performances louables, Christophe Prevost semblerait être sur le point de quitter ses fonctions. Ayant rejoint le groupe PSA en 1992, il a occupé différentes fonctions dans le domaine du commerce en France. Après une période de 13 ans dans les activités Retail, notamment à Bordeaux, il est nommé directeur régional à Lyon pour Peugeot France de 2011 à 2013. De 2013 à 2015, il occupe la fonction de directeur du réseau France Peugeot pour PSA Retail. En 2015, il est nommé directeur de la filiale PSA au Japon, où il a lancé la marque DS tout en multipliant par deux les activités des marques Citroën et Peugeot. Au début de l'année 2020, il prend en charge la région ibérique pour PSA, où il a contribué aux bons résultats des marques du groupe, anciennement PSA, en Espagne et au Portugal. Ces éléments ont été rappelés dans un communiqué de Stellantis lors de sa nomination à la direction du commerce France de Peugeot.

Une arrivée chez Peugeot dans un contexte difficile

La mission de la prochaine directrice du commerce de Peugeot se fera dans un contexte difficile pour la marque, bien loin des belles années passées. En effet, Peugeot fait face à des déficits de commandes, tant de la part des particuliers que des professionnels. De plus, la marque éprouve des difficultés sur le marché des véhicules électriques, où elle doit faire face à une forte concurrence de la part d'acteurs tels que Tesla, ainsi que des marques chinoises en plein essor comme MG Motors et BYD qui gagnent en popularité en France.