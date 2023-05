Une flotte automobile de 1 300 voitures pour les aides à domicile de l'Ain

Après le département de la Dordogne, les élus de l’Ain se mobilisent activement aux côtés des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et de leurs salariés qui interviennent au service des plus fragiles. Pour faire face à la hausse du prix des carburants et des véhicules, dans un contexte d’inflation, le financement d’une flotte de 1 302 véhicules de service, des Renault Clio pour la plupart et 172 Dacia Spring 100 % électriques, a été décidé pour un investissement de 2,5 millions d'euros par an. L’intégralité des frais d’entretien du véhicule, d’assurance et de carburant est comprise dans la location mensuelle des voitures. « Après un travail de consultation, le loueur Arval, filiale de BNP Paribas, a été sélectionné, nous a précisé Martine Tabouret, vice-présidente du département de l’Ain, déléguée à la démographie médicale et à l’autonomie. Depuis avril, 150 véhicules ont déjà été livrés et les livraisons vont s’échelonner jusqu’au dernier trimestre de l’année ».

La mobilité comme levier d'attractivité du métier

Alors que jusqu'à présent, les intervenants des SAAD utilisaient leur véhicule personnel pour se rendre au domicile des personnes âgées et handicapées, la mise à disposition de véhicules de service apparaît comme un atout supplémentaire et une solution concrète pour favoriser le recrutement et la fidélisation de ces personnels. Cette flotte automobile est fléchée à destination, uniquement, des 1 800 intervenants à domicile pour lesquels le système de remboursement des indemnités kilométriques les pénalise fortement au regard de la hausse du prix des carburants. Un des critères pour pouvoir bénéficier d’un véhicule de service repose sur un contrat de travail d’au minimum 104 heures par mois, soit 24 heures par semaine. Pour le département, cela devrait également avoir pour effet d'inciter certains intervenants à domicile à augmenter leur temps de travail afin de répondre aux besoins croissants d’accompagnement des personnes âgées. « Nous espérons voir rapidement les premiers effets positifs de cette mesure, et d'ici à un an mesurer l’impact concret sur les possibilités de recrutement des intervenants », conclut Martine Tabouret.