Une flotte de Mitsubishi SpaceStar assure des livraisons de pizzas aux États-Unis

Insolite. Depuis plus de dix ans maintenant, le constructeur japonais Mitsubishi fournit les véhicules de livraison de Tobin's Pizza, une pizzeria de l'Illinois. Et pas n'importe lesquels.

La flotte automobile du restaurant est composée de plusieurs exemplaires de la Mitsubishi Mirage. Plus connu sous le nom de Mitsubishi SpaceStar en Europe, ce modèle est l'un des plus petits véhicules commercialisés aux États-Unis mais surtout l'un des moins chers du marché et le plus économe en carburant, selon l'EPA. La très sérieuse agence américaine de protection de l'environnement, qui s'est notamment fait connaître du grand public au moment du dieselgate en enquêtant sur les émissions des véhicules diesel de Volkswagen Group.

Une flotte de 200 Mitsubishi SpaceStar neuves livrées à Tobin's Pizza depuis 2010

« J'ai acheté des milliers de véhicules dans ma vie pour mes diverses entreprises et je n'ai jamais eu de voiture plus fiable », explique Moe Davis, le propriétaire de Tobin's Pizza. Comme le restaurant livre près de 60 000 pizzas par an, son parc automobile est renouvelé chaque année.

« Je m'assure ainsi de garder mes conducteurs comme mes clients satisfaits et d'avoir des factures de maintenance presque nulles », précise le chef d'entreprise.

Ce dernier concède n'avoir rencontré que deux problèmes avec des véhicules de la marque alors que près de 200 Mitsubishi ayant parcouru environ 4 millions de kilomètres, ont été livrées à l'entreprise par O'Brien Mitsubishi, le distributeur local du constructeur japonais, depuis 2010. Avant de céder aux charmes de la Mitsubishi Mirage (SpaceStar), le restaurateur assurait ses livraisons en Mitsubishi i-Miev, une minicitadine 100 % électrique commercialisée à partir de 2009.