Le nombre de défaillances d’entreprises du commerce et de la réparation automobile a augmenté de 31 % au premier trimestre

Avec 14 317 procédures collectives ouvertes depuis le début de l’année (tous secteurs confondus), le niveau des défaillances augmente de 43,6 % par rapport au premier trimestre 2022. Il retrouve le niveau moyen constaté sur les 25 dernières années. Après être tombées à des seuils historiquement bas en 2021, les défaillances retrouvent désormais des niveaux d’avant-crise. Néanmoins, ce début d’année 2023 est loin de signer un record de défaillances. Mais la dynamique reste inquiétante. 59 000 emplois seraient menacés.

Si la volumétrie des défaillances peut paraître conforme, il demeure que le rythme ne ralentit pas et cela sans que les assignations Urssaf ne gonflent encore les ouvertures de procédures. Car suite aux aides durant la crise sanitaire, l’Urssaf reprend désormais progressivement les procédures de recouvrement. Dans ces conditions, le niveau des défaillances d’entreprises devrait avoisiner, voire dépasser le seuil des 55 000 cette année.

Le nombre de plan de sauvegarde (2,1 % des procédures) augmente de 39,5 %. Les procédures de redressement judiciaire sont, quant à elles, en hausse rapide de 49,9 % pour 3 280 jugements prononcés. Elles représentent 23 % des procédures. Les liquidations judiciaires directes sont également en forte augmentation (+ 41,9 %). Leur nombre (10 730) est ainsi à son plus haut niveau depuis 2017 (10 802).

Les défaillances d'entreprises augmentent de 31 % dans le secteur auto

Dans le secteur du commerce et réparation de véhicules, Altares décompte un total de 618 procédures, cela représente une hausse de 31 % par comparaison au tremier trimestre 2022. « Au cours des quinze dernières années, seul le premier trimestre 2014 a comptabilisé un volume comparable », commente Altares. 490 liquidations, 122 redressements et six plans de sauvegarde ont été enregistrés.

Parmi les grandes entreprises de l’automobile touchées par une procédure on peut noter Navya (252 salariés) et Socah Distribution (58 salariés).