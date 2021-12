Une huile moteur régénérée, Carter-Cash ose !

Après la fourniture, depuis sa création en 2002, d’alternatives comme des pièces automobiles recyclées et reconditionnées, moins chères pour le client mais aussi une gamme de pneus rechapés proposée à la vente comme une solution écologique et astucieuse pour les clients soucieux de veiller sur leur budget, Carter-Cash multiplie les démonstrations de son engagement en faveur de l’économie circulaire.

Aujourd’hui l’enseigne souhaite marquer les esprits en proposant à la vente et en exclusivité, la première huile régénérée à destination des particuliers. Cette huile moteur 10W40 qui correspond au besoin de nombreux automobilistes, bénéfice des mêmes performances qu’une huile neuve. Elle s’adresse aux véhicules légers acceptant ce grade de viscosité mais est incompatible avec les modèles équipés de filtre à particules (FAP).

A travers ce nouveau produit issu de l’économie circulaire, Carter-Cash propose à ses clients une solution plus écologique et à bas prix, toujours dans la volonté de la marque de soutenir leur pouvoir d’achat. A ce titre, cette huile régénérée est vendue en bidon de 4L et de 1L pour correspondre à la capacité des carters d’huile de la plupart des véhicules concernés. Le client n'achète ainsi que la quantité dont il a besoin.