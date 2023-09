Une nouvelle extension de garantie pour les batteries des voitures électriques

Les véhicules électriques représentent 15 % du marché français du VN depuis le début de l’année, avec des mois plus forts où leur pénétration dépasse 17 %. Par conséquent, le marché des véhicules d’occasion électriques, jusqu’à présent embryonnaire, se sédimente. On parle aujourd’hui de 1,5 % du marché du VO. C’est peu certes, mais rapporté à un marché de plus de 5 millions de transactions, on peut tabler sur une fourchette de 75 000 à 85 000 unités, soit un business qui vaut la peine d’être considéré.

Opteven lance la première extension de garantie pour la batterie de traction des VE

Sur le segment très concurrentiel des véhicules d'occasion de moins de 2 ans, Opteven estime que 8 % du volume sera électrique en 2024. Constatant que les services de garantie ne sont pas encore à maturité pour ce type de véhicules, Opteven prend un coup d’avance en lançant à l’occasion d’Equip Auto, qui se tient simultanément au salon automobile de Lyon 2023, une première extension de garantie portant sur la batterie de traction des véhicules électriques. « Unique sur le marché, cette offre permet de diagnostiquer la santé de la batterie du véhicule et de prendre en charge les réparations ou le remplacement dans les limites du contrat, naturellement », précisent Albert Etienne et Guillaume Cazenave, respectivement directeur général et directeur marketing d’Opteven.

Cette garantie est cessible dans le cadre d’une vente de voiture entre particuliers

D’un point de vue pratique, le client souscripteur de cette offre bénéficiera de deux opérations de SoH (pour State of Health ou Etat de santé) de la batterie pendant la garantie constructeur. Opteven travaille avec la société Moba, spécialiste du SoH, mais les constructeurs et les concessionnaires pourront aussi proposer leurs prestataires. Par ailleurs, « en cas d’usure prématurée ou de panne de la batterie, sa réparation ou son remplacement seront pris en charge, dans certaines limites, jusqu’aux 12 ans du véhicule », précise Guillaume Cazenave, avant d’ajouter : « Cette garantie est cessible, ce qui offre la possibilité pour le vendeur de céder sa garantie à l’acheteur dans le cas d’une vente entre particuliers ».

A lire aussi : Crédit Agricole Consumer Finance et Opteven créent une co-entreprise dédiée aux services

Travailler sur la réassurance client

« Dans le cas de figure où les batteries sont achetées et non pas louées, cette ce produit de garantie a une réelle utilité car il rassure des clients qui sont nombreux à avoir besoin de l’être. On doit toujours garder en tête que la batterie représente environ 40 % de la valeur d’un véhicule électrique », déclare Frédéric Grand, directeur de l’activité VO au sein du groupe Thivolle, partenaire historique d’Opteven pour de nombreux services.