Une nouvelle présidence pour le conseil Location Véhicules Industriels (LVI) de l’Union TLF

Le 1er juillet 2022, à l'occasion du conseil LVI de l'Union TLF, Frédéric Vannson, directeur des services techniques et du parc du Groupe Petit Forestier, a été élu président du conseil. Il sera épaulé par Olivier Dutrech, directeur Innovation et Fraikin Business Solutions au sein du groupe Fraikin, élu vice-président.

Le conseil LVI veut avoir de l’influence sur les projets réglementaires

« Fort de cette nouvelle présidence, le conseil LVI va pouvoir représenter les enjeux des loueurs auprès des pouvoirs publics, affirmer et renforcer le rôle de la profession dans la transition énergétique avec notamment le travail sur le dispositif de suramortissement, et veiller à ce que les spécificités du marché de la location soient bien prises en compte dans les projets règlementaires ou législatifs à venir », détaille l’organisme par voie de communiqué.

La transition énergétique à l’agenda

Dans un post, Olivier Dutrech s’est dit « très heureux et fier de permettre que Fraikin France soit associé à la présidence du conseil Location Véhicules Industriels de l'Union TLF ». Et d’ajouter : « Au côté de Frédéric Vannson, nous aurons à cœur de mettre en avant les spécificités et expertises de nos métiers, et aussi particulièrement les intérêts de nos clients. Les enjeux à venir autour de la transition énergétique seront déterminants, nous sommes une excellente opportunité pour accélérer le mouvement ! ».