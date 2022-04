Une première convention pour Ford Trucks France

Les 23 et 24 avril prochain dans le cadre du Grand Prix Camions du Castellet, F-Trucks France organisera sa première convention réseau. Un maillage en partie dévoilé lors de la dernière édition du salon Solutrans en novembre dernier.

« Cette première convention sera une occasion unique de passer un message fort, d’avancer dans nos projets pour les mois à venir, et pour les membres de notre réseau de faire plus amplement connaissance afin que chacun apporte ses idées et que nous poursuivions nos échanges constructifs » commente Bruno Arabian, directeur général de F-Trucks France. Une soixantaine de partenaires sont attendus pour ce premier rassemblement du réseau de distributeurs en France.

Les échanges doivent permettre d’approfondir tous les sujets autour du marché, des produits et des services. Ce premier rassemblement sur le circuit sera l’occasion d’exposer des tracteurs F-MAX et de séduire de potentiels futurs acheteurs venus assister à la course, transporteurs pour la plupart. Le F-Max a d’ailleurs été sélectionné comme camion de sécurité après un partenariat passé avec la FFSA.

« Notre F-MAX fera partie intégrante du spectacle lors des défilés de camions décorés dans le cadre du Truck Show. Ce sont des moments privilégiés permettant au public d’admirer des décors exceptionnels. Ainsi, le pace-truck F-MAX ouvrira la piste de chaque défilé tout au long du week-end » détaille Jean-Philippe Terrillon, directeur marketing et produits de F-Trucks France. Les poids-lourds Ford attendent également le public au Salon Pro, une exposition professionnelle au cœur des paddocks.

A ce stade, le réseau F-Trucks France compte 23 concessions. 50 camions ont été livrés, d’autres sont en commandes. La logistique pièces de rechange et la capacité du réseau à répondre aux besoins d’entretien sont également en place comme l’indique Guy Allard, directeur pièces et services de F-Trucks France : « Notre stock central pièces de rechange est en place. Les ateliers de nos concessionnaires sont équipés des outils de diagnostic et le programme de formation technique est enclenché. La France étant un pays de passage, l’assistance 24/24 est en place et le réseau français de Ford Trucks intervient déjà régulièrement sur des camions d’autres pays européens. »