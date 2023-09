Une première station bioGNV pour le Groupe Stef

Le 13 septembre dernier, le Groupe Stef, accompagné de GRDF et du maire du Plessis-Pâté, ont inauguré la première station bioGNV du transporteur. L’acquisition de cette dernière marque la volonté du logisticien et de ses clients d’accélérer leur transition énergétique avec le programme Moving Green, dont l’objectif est de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules d’ici 2030.

Le Groupe a décidé de privilégier un mix énergétique équilibré où chaque carburant alternatif au diesel a un rôle à jouer. Ainsi, la business unit restauration hors domicile de STEF a fait le choix du bioGNV pour le tiers de ses véhicules, soit 40 porteurs en 2025.

Avec l’installation de cette station sur son site du Plessis-Pâté, une vingtaine de porteurs en bioGNV de Stef va livrer près de 600 restaurants dans Paris intramuros et tous les départements de la région Ile-de-France. A terme et conjointement avec les sous-traitants du groupe, ce sont 50 véhicules qui utiliseront cette station.

Pour rappel, issu de la valorisation de résidus agricoles, d’effluents d’élevage et de déchets des territoires (déchets alimentaires et boues de stations d’épuration notamment), le bioGNV génère une baisse des émissions de CO2 de plus de 80 %. Il permet un fonctionnement moins bruyant du moteur par rapport au diesel. De plus, les camions circulant au bioGNV bénéficient de la vignette Crit’Air 1.