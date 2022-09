Unicap, la centrale d’achat du réseau Peugeot, retient Bee2Link

Bee2link annonce la signature d’un accord de partenariat sur la voiture d’occasion avec la centrale d’achat du réseau Peugeot Unicap et avec sa filiale PerformHA qui couvre notamment les réseaux des marques Citroën, Opel, Mercedes-Benz et Honda.

Alors que ses applications digitales consacrées aux véhicules d’occasion étaient déjà référencées chez Stellantis, Bee2Link, partenaire du Moove Lab, annonce la signature d’un accord d’envergure avec Unicap, la centrale d’achat du réseau Peugeot, et sa fliliale PerformHA, soit les marques Citroën, Opel, Mercedes-Benz et Honda pour ne citer que les principales.

Un package VO global

Ce partenariat se concentre essentiellement autour des trois produits phares de l’éditeur disponibles sur sa plateforme d’applications. « Avec ScanPrice, les professionnels disposent d’une application d’estimation de reprise en mode multicanal (particuliers, enchéristes, marchands), avec une extension permettant de créer un parcours de reprise sur le Web. Entièrement interfacée avec les DMS, l’application CarShop permet de gérer le stock et de diffuser auprès des infomédiaires du marché pour les publications d'annonces. CarShop dispose également de fonctions de pricing dynamique pour assurer un positionnement marché au plus juste et propose aussi une ligne de vie intelligente pour piloter les étapes du remarketing VO. Enfin, le poste vendeur CarSell génère offres et commandes à particuliers et marchands en point de vente ou à distance avec des options de visio-chat, e-signature et e-paiement. CarSell est également associé à un module de pilotage de l’activité commerciale », détaille de groupe par voie de communiqué. D’autres modules peuvent encore être ajoutés au gré des besoins spécifiques des clients.

Développer le business VO des réseaux de distribution

« Toujours avec cette attention particulière apportée au choix de nos partenaires, nous recherchons sans cesse les solutions les plus performantes afin d’accompagner les réseaux de distribution dans leur croissance et ce, en veillant à leur offrir les meilleures conditions d’achat. Nous nous réjouissons aujourd’hui de pouvoir proposer à nos adhérents la suite d’outils VO de bee2link. La pertinence de leur offre intégrée vient répondre aux besoins des groupes de distribution et leur permettra de délivrer des parcours de vente VO complets, en concession comme sur le Web, et de s’ouvrir ainsi à de nouvelles opportunités business », souligne Ludovic Ade, récemment promu directeur opérationnel d’Unicap.