Union TLF : Éric Hémar reconduit à la présidence

Lors du conseil d’administration de l’Union TLF qui s'est déroulé le 17 mars dernier, Éric Hemar, président d’ID Logistics, a été réélu à la présidence de l’organisation. Pour ce nouveau mandat de trois ans, l’élu et son nouveau comité directeur entendent peser sur les décisions françaises et européennes pour faire de la compétitivité logistique un enjeu national au service de l’industrie et de sa distribution.

« Je remercie l’ensemble des administrateurs de l’Union TLF qui m’ont renouvelé leur confiance. En trois ans, grâce à nos adhérents, l’Union TLF a élargi son rayonnement sur l’ensemble des métiers de la chaîne transport et logistique et représente désormais 1/3 de la branche ! Malgré les vagues successives de restriction sanitaire et de relance, nos entreprises ont fait preuve d’agilité et d’adaptation remarquables au service de leurs clients tout en accélérant leur mutation sociale, environnementale et digitale. Pour autant, les défis sont grands. Certes, nos métiers ont été mis en lumière ces deux dernières années, c’est une première étape ! À nous de donner à notre profession les moyens qu’elle mérite pour devenir une filière d’avenir, attractive, durable et innovante ! C’est tout le sens de l’accompagnement de l’Union TLF auprès de ses entreprises adhérentes » a déclaré Éric Hémar.

Durant ce même conseil, Carole Dupessey (présidente de Dupessey&Co) a été nommée vice-présidente aux côtés de Jean-Pierre Sancier (président du CNR) et Joël Glusman (président de TLF Overseas et président de Crystal Group). Sa mission est de renforcer l’expertise de l’Union TLF notamment sur les métiers de la route, de la transition énergétique et sur les sujets liés à la prévention et la qualité de vie au travail. Marc Vettard, directeur général délégué du Groupe STEF, intègre le comité directeur. Pour rappel, Olivier Poncelet a été nommé délégué général.