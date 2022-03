Union TLF publie un guide des ZFE-m

La loi Climat et résilience votée en juillet 2021 par le parlement rend obligatoire dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) avant le 31 décembre 2024. Avec ces ZFE, la logistique urbaine va devoir adapter ses plans de transports, ses implantations logistiques ainsi que le déploiement des flottes de véhicules selon leur motorisation. L'union TLF a alors décidé de publier un guide des ZFE-m dans le but d'accompagner les professionnels dans la compréhension des nouvelles réglementations. Développé avec l'appui de la commission logistique urbaine de l'Union TLF, ce guide propose une cartographie à date des calendriers, des dispositifs de contrôle, des aides publiques, des périmètres de dérogations actés et à venir dans les onze premières métropoles concernées : Métropole Aix-Marseille Provence - Grenoble-Alpes Métropole - Métropole du Grand Lyon - Métropole Nice Côte d’Azur - Montpellier Méditerranée Métropole - Métropole du Grand Paris - Métropole du Grand Reims - Métropole Rouen Normandie - Saint-Etienne Métropole - Eurométropole de Strasbourg - Métropole de Toulouse.

« La mise en place des ZFE-m va profondément modifier l’ensemble des métiers de la logistique urbaine et la façon de distribuer les marchandises en ville. Face à cet imbroglio règlementaire, le basculement de l’ensemble du parc en France vers des véhicules à énergies alternatives ne pourra se faire que dans un délai économiquement raisonnable », souligne Eric Hémar, président de l’Union TLF. Et d'ajouter : « L’Union TLF sensibilise les collectivités sur la nécessaire harmonisation des dérogations entre métropoles et sur la mise en œuvre d’un calendrier engagé et adapté aux réalités économiques des professionnels pour réussir la transition énergétique, notamment en milieu urbain. C’est tout l’objet de ce guide des ZFE-m que nous publions aujourd’hui et que nous mettrons régulièrement à jour ! »

À terme, la publication inclura les 45 territoires soumis au déploiement d'une ZFE-m en France.