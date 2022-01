Univers VO réinvestit Equip Auto pour la quatrième édition

Pour la quatrième fois, Univers VO participe à Equip Auto, accompagné des acteurs majeurs de la communauté du VO réunis sous la même bannière : le Village Univers VO. Une cinquantaine d'exposants sont attendus sur un espace d'exposition de 800 m2, et qui disposeront de stands de 9 à 36 m2. Un espace forum destiné aux conférences, débats et présentations produits est également prévu. Fin décembre dernier, 65 % des espaces/sponsoring étaient déjà réservés. « L'équipe Univers VO est fière du renouvellement du partenariat avec Equip Auto, preuve importante de confiance et de fidélité. Notre communauté du remarketing auto grandit et Univers VO avec elle. Son importance dans un salon international de l’après-vente automobile est la démonstration de son rôle et de sa place sur le marché automobile. Pour cette édition 2022, Equip Auto apporte aux exposants et visiteurs de nouvelles solutions comme le "match making" qu'il sera intéressant d'utiliser. La réussite d'un salon passe par sa préparation, c'est toute la science et l'énergie que nous déployons pour réussir depuis 2015 ce beau défi », souligne Julien Le Clère, fondateur et P-DG d’Univers VO.

Pour mémoire, lors de l'édition 2019, Univers VO a réuni plus de 46 exposants sur plus de 600 m2 d'espace d'exposition, et a compté plus de 12 000 visiteurs uniques sur le village.