Univers VO revient sur Equip Auto

À l'occasion du salon Equip Auto, Univers VO va réunir 49 exposants autour du remarketing VO avec au total plus de 70 000 véhicules disponibles en stock. Pour faciliter la visite, il est organisé en code couleurs en fonction des différentes maillons de la chaîne de valeur. Julien Le Clère, président et fondateur d'Univers VO, commente : « Les visiteurs du salon pourront faire le tour de leur activité VO et ne négliger ou occulter aucun point de ce qui fait ce métier et sa réussite. » Le Village a également prévu un espace forum pour des conférences (10 keynotes, à raison de 2 par jour), des débats sur les thématiques métiers du moment, des annonces, ainsi que des présentations produits.

Sept ans après son lancement, le concept Univers VO et son Village au sein d'Equip Auto a aussi bien gagné en représentativité qu'en superficie (+35% par rapport à 2019) pour devenir cette année le troisième exposant du salon avec ses 814m².