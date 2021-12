Universal Pare-Brise rejoint la FFC Mobilité Réparation et Services

Universal Pare-Brise renforce son service en rejoignant la FFC Mobilité Réparation et Services.

Créé en 2019, en Savoie, par deux associés, Hakim Hadouch et Smaïn Nekaz, Universal Pare-Brise est un réseau de centres de réparation et de remplacement de vitrages automobiles non agréé. Les deux dirigeants ont su s’adapter à un marché en pleine effervescence et ultra-concurrentiel, en développant une stratégie de communication en adéquation avec la demande des clients.

Amélioration des services

Le rapprochement d'Universal Pare-Brise avec la FFC permet au réseau d'accéder à un accompagnement sur les problématiques que l'enseigne est susceptible de rencontrer. Celle-ci pourra, par exemple, utiliser l'outil mis en place par la FFC, à savoir l'outil de cession de créance Tribu, qui permet de réduire les délais de paiement par les assureurs. Il assure également le confort lié à la garantie d'être réglé.

Présente depuis mai 2021 dans douze villes avec son concept en réseau de franchise, l'enseigne ambitionne de doubler son nombre d'implantations en 2022.