Upply Connect est désormais présent dans trois nouveaux pays d’Europe

Des propres mots de Thomas Larrieu, le directeur général d’Upply, cette ouverture « marque une étape cruciale dans la vision de simplifier et optimiser les opérations de transport routier à travers l’Europe. » À la mi-septembre, la plateforme technologique a annoncé l’exportation de sa solution Connect – existante qu’en France jusqu’à présent – à travers trois nouveaux pays européens que sont l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne . Assurant la mise en relation directe entre expéditeurs et transporteurs tout en automatisant la gestion des opérations, Connect se veut être l’outil idéal pour accompagner un maximum d’acteurs du transport routier et les aider à optimiser leur travail. Ainsi, un expéditeur peut trouver rapidement des solutions pour leur flux sport ou encore digitaliser les tâches administratives chronophages. Enfin, pour le transporteur, cette solution doit permettre, entre-autres, de fixer librement leurs prix tout en gagnant une nouvelle clientèle et de rechercher du fret retour.

De nouvelles exportations de Connect en prévision

À ce jour, la société française annoncé bénéficier d’un réseau de plus de 2 000 transporteurs vérifiés. « Nous sommes ravis d'offrir aux chargeurs européens une plateforme intuitive qui leur permettra non seulement d’optimiser leur plan transport et de sécuriser leur accès aux capacités de transport, de plus en plus restreintes en raison de la pénurie de conducteurs routiers, mais aussi de transformer fondamentalement la manière dont ils gèrent leurs opérations au quotidien », se félicite Thomas Larrieu dans un communiqué de presse. Upply compte bien poursuivre cette expansion à travers d’autres pays et faire de Connect une solution incontournable du fret routier. Dans cette optique, la plateforme parisienne lancée en 2018 offre les frais de service pendant trois mois à ses 100 premiers nouveaux inscrits.