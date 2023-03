Upply lance sa plateforme digitale Connect

Après une année 2022 marquée par une forte croissance de son chiffre d’affaire, Upply poursuit le déploiement de ses solutions digitales. Baptisée Upply Connect, la nouvelle plateforme permet la mise en relation directe entre expéditeurs, transporteurs et commissionnaires. Cette solution entend simplifier et automatiser la gestion des opérations de transport routier en France et dans les pays limitrophes. Après six mois de test avec ses partenaires, Upply a profité de la SITL pour annoncer l'ouverture des inscriptions à tous les professionnels. « Les professionnels du transport routier sont très réceptifs à l’idée de déployer de nouveaux outils digitaux si ceux-ci leur permettent de gagner réellement en efficacité et en performance. En 2022, nos équipes ont travaillé avec des dizaines de transporteurs et d’expéditeurs sur l’identification précise de leurs besoins. Nous avons ainsi conçu une plateforme digitale que nous testons depuis six mois et qui répond parfaitement à leurs attentes. Je suis ravi d’annoncer aujourd’hui le lancement officiel de cette solution technologique à l’occasion de la Semaine de l’innovation du transport et de la logistique », commente Thomas Larrieu, directeur général d’Upply. Pour mener à bien ces essais, Upply s’est notamment appuyé sur son actionnaire majoritaire Geodis.

Une solution pertinente pour les opérateurs et les expéditeurs

Avec Upply Connect, les transporteurs et commissionnaires établissent une relation directe avec leurs clients. Côté opérateurs de transport, la solution leur permet de trouver de nouveaux clients et de diminuer les retours à vide. Mais aussi de mettre en avant leur qualité de service, avec des prix et conditions sont négociés sans l'intervention d’Upply. Ou encore, de sécuriser leur trésorerie grâce au paiement à J+7 après livraison, que propose l’avance de trésorerie par la jeune entreprise. Pour les transporteurs, l’accès à la plateforme et son utilisation sont gratuits, et leur permet également de gagner du temps sur les tâches administratives grâce à la digitalisation et la centralisation des documents de transport. Côté expéditeurs, Upply Connect leur permet de diffuser automatiquement les demandes de transport auprès de leurs transporteurs, habituels comme occasionnels, et de recevoir des offres de transports adaptées. Comme pour les opérateurs de transport, la solution leur simplifie également les tâches administratives.