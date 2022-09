Lilian Pichelingat rejoint Upply en tant que directeur des opérations

Upply officialise l’arrivée dans le groupe de Lilian Pichelingat en qualité de directeur des opérations. Sa mission consistera à stimuler et superviser le développement commercial et opérationnel des solutions d’Upply.

Depuis le 22 août 2022, Lilian Pichelingat a rejoint Upply et pris la tête de son département Opérations, qui englobe la force commerciale et l’accompagnement des utilisateurs. Lilian Pichelingat a exercé des responsabilités stratégiques dans plusieurs entreprises de transport de premier plan, faisant valoir une solide expérience dans le secteur du transport de marchandises et de l‘affrètement.

Une stratégie de partenariats affirmée

Upply, qui propose un outil européen complet de benchmark des prix de transport et des indices sur l’évolution des taux de fret, a pour ambition d’accélérer son développement à travers des partenariats technologiques (TMS, ERP, plateformes d’appels d’offres), comme en témoigne par exemple la récente intégration d’Upply dans la solution TenderEasy. La marketplace incite aussi les clients à intensifier leurs démarches de digitalisation.

Un précieux capital expérience

« C’est avec plaisir et fierté que nous accueillons Lilian Pichelingat en tant que directeur des opérations au sein d’Upply. Un profil de haut niveau qui mettra ses années d’expérience chez Uber, Transalliance, Everoad et Gefco, au profit de notre développement commercial et du lancement de nos nouveaux services », souligne Thomas Larrieu, directeur général d’Upply.