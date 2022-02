UPS dresse un premier bilan positif de son partenariat avec la start-up Welco

UPS, géant de la logistique et de la livraison, et Welco, start-up française qui propose une solution de récupération de colis entre voisins, fêtent la première année de leur partenariat. Une collaboration jugée probante, notamment sous l’angle de l’environnement.

Le groupe UPS a bénéficié de la forte croissance du e-commerce durant la crise sanitaire, l’activité de ses points relais en volume (entrée/sortie de colis) ayant été multipliée par 2,4 entre 2020 et 2021. Presque simultanément, entre 2019 et 2021, le nombre d’emplacements UPS Access Point en France a augmenté de 42%.

UPS a mené une étude sur le e-commerce en 2021 qui a révélé que 47% des consommateurs « veulent des points de livraison alternatifs avec plus de choix et de contrôle, plus de sécurité et plus de flexibilité comme principaux moteurs ».

Un meilleur service grâce à une plus large amplitude des horaires de livraison

L’accord conclu avec la start-up lyonnaise Welco va dans ce sens et au terme de la première année de partenariat, le bilan est positif. Le réseau de particuliers Welco représente 8% du total du réseau UPS en France avec 10% des « Welkers » sur Lyon et Paris.

« Le réseau Welco permet à nos clients d’aller chercher leurs colis chez leurs voisins. Même si une bonne partie de nos points relais sont restés ouverts pendant la pandémie, beaucoup de gens ne voulaient pas se déplacer », déclare Franck Edeline, directeur des opérations France chez UPS, avant de poursuivre : « Aujourd’hui cet avantage de la proximité reste pertinent. De plus, les Welkers sont disponibles en dehors des heures d’ouverture de la plupart de nos points relais, soit tôt le matin ou tard le soir. Bref, pour nous, Welco est un excellent complément à notre réseau UPS Access Point et nous prévoyons d’étendre ce partenariat dans la durée ».

Pour un dernier kilomètre plus écologique

Au niveau du développement durable, faire livrer son colis chez un voisin évite des déplacements supplémentaires, ce qui rend le dernier kilomètre, et surtout le dernier mètre, plus écologiques. C’est un atout majeur étant donné que le dernier kilomètre est responsable d’un quart des émissions de CO2 en ville, de 30% de la congestion urbaine, et peut représenter jusqu'à la moitié du coût total de la logistique selon Bpifrance. En même temps, chaque colis récupéré grâce à un Welker permet d'économiser jusqu'à 1 kg de CO2.

Romain Barraud, directeur et cofondateur de Welco, souligne que l’entreprise a connu une très forte croissance en 2021, de 100%, en précisant que l’accord avec UPS avait joué un rôle clé dans cette performance très significative.