Urby réceptionne 137 véhicules à faibles émissions

Dans le cadre de son plan d’investissement de 20 millions d’euros pour acquérir sa propre flotte de transport, le spécialiste de la logistique du premier et dernier kilomètre Urby - filiale du Groupe La Poste et de la Banque des Territoires - a fait l’acquisition de 137 véhicules à faibles émissions sur les 240 prévus au plan. Tous répondent aux critères d’éligibilité des zones à faibles émissions appelées à se multiplier dans les grandes villes.

Sur les 137 véhicules, 57 roulent au GNV et bientôt au Bio GNV, essentiellement des 3,5 tonnes. Cinq poids lourds électriques ont également été livrés. Quinze de plus le seront d’ici à la fin de l’année.

Enfin, 75 vélos cargo à assistance électrique, biporteurs et triporteurs, pouvant livrer jusqu’à 280 kg de marchandises ont été déployés sur l’ensemble du réseau national du logisticien (23 villes). « La cyclo logistique a de l’avenir car elle permet de proposer une livraison fiable et rapide tout en favorisant une meilleure fluidité du trafic et une réduction des émissions de CO2 » estime Frédéric Delaval, président du réseau Urby

En parallèle des acquisitions, Urby travaille en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles et acteurs du marché de la mobilité pour développer de nouvelles solutions de transport écoresponsables et polyvalentes. Parmi les innovations à venir, le biocarburant B100 au colza. Pour se substituer au gazole, Urby va déployer son utilisation aux motorisations diesel de plus de 7,5 tonnes.