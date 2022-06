Utz Rachner devient directeur des ventes mondiales de Quantron

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale, la société Quantron AG continue de renforcer son équipe de distribution. Le fournisseur de solutions d’électromobilité pour le secteur des utilitaires fait donc désormais confiance à Utz Rachner pour prendre en charge la direction de ses ventes mondiales. Celui-ci sera désormais responsable de la constitution et du renforcement de l’équipe internationale des ventes, ainsi que des partenaires de distribution. « Avec nos véhicules de marque Quantron, mais aussi avec nos activités de rétrofit déjà bien établies en Europe, nous souhaitons nous étendre à d’autres marchés internationaux, développe Michael Perschke, P-DG de Quantron AG. Nous nous concentrons actuellement sur l’édification de l’écosystème hydrogène avec des véhicules et l’infrastructure correspondante. Ici, nous mettons l'accent sur l’Amérique du Nord et voulons faire avancer notre Offensive Hydrogène en coopération avec notre partenaire Ballard Power Systems. Avec l’expérience internationale d’Utz Rachner, nous sommes parfaitement préparés à ces objectifs mondiaux ».

Utz Rachner connaît bien l’industrie automobile. Auparavant, il a exercé comme responsable ventes et marketing pour les distributeurs généraux de Mercedes-Benz où il a été responsable de plus de 130 marchés en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Europe. Il a également eu en charge la direction générale des ventes opérationnelles Europe chez Mitsubishi Motors.