Valeo annonce de bons résultats financiers préliminaires pour 2021

Au moment de la passation de pouvoir entre Jacques Aschenbroich et Christophe Périllat, Valeo dévoile de bons résultats (non consolidés) au titre de l’exercice 2021. Fait remarquable, malgré l’incertitude du marché, ils sont en quasi stricte adéquation avec sa dernière guidance.

Alors que Christophe Périllat vient d’être officiellement nommé directeur général du groupe, succédant à Jacques Aschenbroich, qui restera président jusqu’en 2023, Valeo vient de dévoiler ses résultats préliminaires au titre de l’exercice 2021. Le chiffre d’affaires de l’équipementier s’établit à 17,3 milliards d’euros, en hausse de 5% par rapport à 2020, et même de 6% à périmètre et taux de change constants. La dernière guidance d’octobre 2021 visait une fourchette comprise entre 16,9 milliards d’euros et 17,2 milliards d’euros.

La marge d’Ebitda de Valeo a été pénalisée par la pénurie des composants électroniques

La marge d’Ebitda est aussi en haut de la guidance, à 13,4% du chiffre d’affaires. En revanche, le free cash flow s'est élevé à 290 millions d'euros en 2021, alors que le groupe visait entre 330 et 550 millions d'euros. La génération de free cash flow a été impactée défavorablement « par l’augmentation des stocks de 430 millions d’euros, hors outillage, résultant d’une augmentation volontaire des stocks afin d’approvisionner les clients sans interruption face à la pénurie de semi-conducteurs, de la volatilité de la production des clients, et des perturbations du fret maritime entraînant une augmentation des stocks « en transit » ».

Concernant Valeo Siemens, à la ligne « Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence », la contribution négative s’établit à 255 millions d’euros, comme attendu, la guidance d’octobre 2021 faisant référence à 2020, soit 258 millions d’euros. On peut rappeler que les carnets de commandes restent à un niveau élevé.

De belles perspectives pour 2022

« Dans un contexte difficile de grave pénurie mondiale de composants électroniques, qui a massivement freiné la production automobile en 2021, Valeo a fait preuve d’une forte résilience, en approvisionnant ses clients sans interruption, en continuant de maîtriser ses coûts et en réalisant une performance financière solide. L’augmentation des stocks mise en œuvre pour protéger nos clients se résorbera progressivement en 2022, à mesure que les conditions d’approvisionnement s’amélioreront », commente Christophe Périllat, qui présentera les résultats annuels définitifs le 25 février 2022.