Valeo appelle les constructeurs européens à accélérer sur l’électrique

Christophe Périllat a de quoi être satisfait. Sa première année à la direction générale de Valeo se solde par une forte croissance de 16 % du chiffre d’affaires. Les ventes de l'équipementier ont atteint l’an passé les 20 milliards d’euros. La marge opérationnelle (Ebit) s’élève, elle, à 3,2 % du chiffre d’affaires pour un résultat net de 230 millions d’euros. Comme prévu, l’équipementier a pu faire passer ses augmentations de prix dues à l’inflation en perdant uniquement 1 point de marge (200 millions d’euros). Une perte que Valeo espère pouvoir récupérer rapidement.

« Malgré de forts vents contraires, nous avons tenu tous nos objectifs pour cette première année de notre plan stratégique Move Up sur quatre ans. Nous avons bien anticipé l’inflation et la pénurie de semi-conducteurs qui a contraint la production automobile », commente Christophe Périllat.

Si le patron préfère évoquer les vents contraires, son entreprise profite aussi de vents porteurs comme l’électrification et le développement des aides à la conduite (Adas). Deux mégatendances qui portent la croissance de l’équipementier français : + 32 % de chiffre d'affaires avec l’électrification et + 29 % avec les Adas.

« Nous avons deux moteurs de croissance qui sont allumés et forts. Ils boostent la croissance de Valeo », déclare le dirigeant. Et les perspectives sont plutôt rassurantes avec un carnet de commandes, jusqu’en 2030, qui s’élève à 32,6 milliards d’euros, principalement sur ces deux secteurs d’activités. « Un chiffre spectaculaire de plus de 48 % par rapport à 2021 », insiste-t-il.

« Il faut aller vers l'électrique le plus rapidement possible »

Alors que la Chine a basculé vers la mobilité électrique, Christophe Périllat invite les constructeurs européens à accélérer sur l’électrique. Pour des questions environnementales en premier lieu mais aussi pour atteindre rapidement les volumes nécessaires à leur compétitivité face à la Chine. « Si l’Europe se tourne vers l’électrique de manière timorée, il ne faudra pas s’étonner que les véhicules chinois envahissent le marché. Si nous souhaitons renforcer l’industrie automobile européenne, il faut aller vers l’électrique le plus rapidement possible », prévient-il. « Notre rôle en tant qu’équipementier est de rendre ces technologies le plus abordable possible », certifie le responsable, qui estime que les constructeurs européens seront en mesure de proposer des véhicules électriques compétitifs malgré la hausse du prix de l’énergie qui est aujourd’hui un obstacle à leur compétitivité. L’équipementier français a réalisé un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros dans la fabrication de moteurs électriques et de son électronique de puissance. Il envisage d’atteindre les 4 milliards en 2030 avec une part de marché comprise entre 10 et 15 % à terme.

Bien armé pour le futur

L’industriel, qui est en passe de céder pour 500 millions d’euros d’actifs à court terme, sans citer lesquels, n’envisage pas d’acquisition malgré le contexte de consolidation qui s’opère chez les équipementiers. Il s’estime bien armé pour relever les futurs challenges de l’industrie automobile. « Quand je regarde notre portefeuille technologique, de produits, je ne vois pas de manque. Nous sommes très forts dans notre configuration actuelle », estime le grand patron.

L’an passé, Valeo a réalisé 29 % de ses ventes en Europe de l’Ouest. Les deux tiers de son chiffre d’affaires sont réalisés avec des clients allemands et asiatiques. Pour croître, Valeo mise sur l’augmentation de son contenu automobile mais regarde aussi au-delà, du côté des deux-roues électriques, par exemple, relais de croissance pour le groupe. Ils pourraient peser plus de 10 % du chiffre d'affaires du fabricant à terme avec un cap à 250 millions d’euros en 2025.

12 % de croissance cette année

Pour 2023, Valeo, qui table sur une amélioration de la production de semi-conducteurs, espère une hausse de la production automobile, au plus bas en 2022, qui pourrait atteindre les 3 % « malgré une économie qui ne sera pas extraordinaire en Europe », estime le dirigeant. L’inflation devrait persister. C’est dans ce contexte que l’équipementier vise une croissance de 12 % en 2023 pour atteindre entre 22 et 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La marge devrait elle aussi croître, entre 3,2 et 4 %. Le fabricant indique pouvoir faire passer l’inflation des coûts tout en promettant des efforts internes sur sa productivité. Des projections 2023 qui peinent à convaincre le marché financier. Lors de l’annonce des résultats de l’industriel, l’action a plongé avant de se redresser péniblement.