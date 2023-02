Valeo, CaRool... découvrez les nominés aux 7e Prix innovation de la Sécurité Routière

Au total, quinze dossiers ont été retenus sur les 48 entreprises, start-up, organismes publics et privés s’étant portés candidats pour la 7e édition des Prix innovation de la Sécurité Routière. Le jury, présidé respectivement par Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière, et David Julliard, adjoint à la déléguée interministérielle à la Sécurité routière, s'est réuni les 18 et 24 janvier pour distinguer les nommés. Les lauréats seront dévoilés le jeudi 23 mars lors d’une cérémonie au centre de conférences Pierre-Mendès-France, au sein du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Des innovations pour la sécurité routière des flottes automobiles

Dans la catégorie « Amélioration des infrastructures et des véhicules », sont notamment nommés :

CaRool (Colombes – 92) avec son service numérique pour identifier la référence d’un pneu monté, détecter le niveau d’usure et prendre rendez-vous avec des professionnels sélectionnés. Grâce au traitement d’images basé sur l’intelligence artificielle, les photos prises par les utilisateurs sont analysées.

avec son service numérique pour identifier la référence d’un pneu monté, détecter le niveau d’usure et prendre rendez-vous avec des professionnels sélectionnés. Grâce au traitement d’images basé sur l’intelligence artificielle, les photos prises par les utilisateurs sont analysées. Everguard de Valeo Service (Saint-Denis – 93) est un balai d’essuie-glace permettant une visibilité accrue par temps de pluie grâce à ses lames en silicone associée à un revêtement spécifique. Les balais déposent un film hydrophobe transparent sur le pare-brise qui permet à l’eau de perler et d’être évacuée facilement (sans aide des essuie-glaces au-delà de 50 km/h).

Dans la catégorie « Promotion des comportements responsables », deux jeunes pousses se distinguent :