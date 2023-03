Valeo est l’entreprise française ayant déposé le plus de brevets en Europe en 2022

La transformation de l’industrie automobile et de la mobilité pousse à l’innovation. Constructeurs et équipementiers investissent des milliards d’euros pour assurer la transition énergétique du secteur et Valeo figure parmi les firmes les plus innovantes. L’année dernière, l’équipementier a été l’entreprise française ayant déposé le plus grand nombre de brevets auprès de l’Office européen des brevets, avec 588 dossiers. Tous secteurs confondus, le groupe figure au 31e rang des déposants de brevets en Europe. Ses divers travaux de recherche lui ont donc fait gagner dix places en un an. En 2022, l’entreprise rappelle qu’elle a consacré 10,4 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement. Les deux principaux fils conducteurs de son travail sont la réduction des émissions de CO2 et la sécurité. Ces deux priorités assurent 92 % de son volume d’affaires en première monte. Au niveau international, la société rassemble 64 centres de recherche, dans lesquels travaillent près de 20 000 ingénieurs.

33 000 brevets dans le monde

Valeo dispose actuellement d’un portefeuille de 33 000 brevets en cours de validité. Les dernières innovations en date portent sur divers systèmes de propulsion, à l’image de la technologie 48 volts destinée aux vélos à assistance électrique. Cette dernière a déjà séduit plusieurs constructeurs de deux-roues et devrait s’étendre encore auprès de nouveaux clients. Dans l’automobile, les assistances à la conduite restent parmi les grands chantiers de l’équipementier, avec notamment l’assistance au parking. Les pompes à chaleur ont aussi fait leur apparition dans les véhicules pour économiser de l’énergie et améliorer l’autonomie des batteries tout en conservant la même qualité de vie à bord. Enfin, la firme améliore sans cesse ses technologies d’éclairage, avec la projection au sol d’informations. Valeo reste ainsi l’un des rares spécialistes de l’éclairage automobile dans le monde.