Valeo et CaRool lauréats du 7e Concours innovation de la Sécurité routière

Depuis sept ans, la Sécurité routière encourage l'innovation pour rendre les routes plus sûres et récompense les meilleurs projets dans le cadre de son Prix innovation. Ce dernier offre aux entreprises, start-up et associations gagnantes la possibilité de labelliser leurs produits ou services. Cette année, on compte parmi les lauréats Valeo pour ses balais d'essuie-glace Everguard ou encore CaRool pour son application de contrôle des pneumatiques.

Découvrez les 5 lauréats du Prix innovation 2023 ci-dessous.

Catégorie "Amélioration des infrastructures et des véhicules"

Everguard de Valeo Service : balais d'essuie-glace permettant une visibilité accrue par temps de pluie grâce à leur lame en silicone associée à un revêtement spécifique. Les balais déposent un film hydrophobe transparent sur le pare-brise qui permet à l'eau de perler et d'être évacuée facilement (sans aide des essuie-glaces au-delà de 50 km/h).

CaRool : service numérique pour identifier la référence d'un pneu monté, détecter le niveau d'usure et prendre rendez-vous avec des professionnels sélectionnés. Grâce à un service de traitement d'images basé sur l'intelligence artificielle, les photos prises par les utilisateurs sont analysées. Ce service propose les bonnes actions à entreprendre pour un entretien correct des pneus.

Catégorie "Promotion des comportements responsables"

Silhouette ouvrier à l'arrière d'un camion de LHERM TP : silhouette imprimée en recto-verso aux couleurs de l'entreprise avec deux aimants permettant de se fixer à l'arrière du camion de l'équipe d'enrobé projeté (technique curative pour réparer les dégradations structurelles des chaussées). Dépassant du véhicule, la silhouette donne l'impression qu'une personne traverse la route : elle permet donc de faire ralentir les automobilistes passant à proximité et ainsi d'éviter les collisions.

Catégorie "Protection des deux-roues"

QLÏR de Visala Bike : équipement de sécurité combinant clignotant et rétroviseur à destination des cyclistes et usagers de trottinettes électriques. Ce produit permet aux usagers de vérifier le trafic derrière eux et de ne plus lâcher le guidon pour indiquer un changement de direction avec le bras.

Pantalon airbag moto en jeans de Airbag Inside Sweden AB : pantalon airbag en jeans pour protéger les motards contre les blessures du bas du corps. En cas d'accident, l'airbag se déploie en quelques millisecondes grâce à un déclencheur mécanique lorsque le motard se sépare de sa moto. Une fois l'airbag déployé, la cartouche de CO2 doit être remplacée et le pantalon airbag peut de nouveau être utilisé.