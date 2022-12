Valeo et Ningbo Swell Industry s'attèlent aux prochaines générations d'éclairage avant

Valeo et Ningbo Swell Industry ont signé un accord d'alliance stratégique pour le développement, la production et la commercialisation sur le marché chinois de calandres ou panneaux avant aux systèmes lumineux innovants.

L'équipementier français annonce la signature d'un partenariat avec Ningbo Swell Industry, groupe chinois notamment expert dans le domaine des pièces extérieures et intérieures automobiles. Avec cet accord, les deux industriels s'adressent aux constructeurs chinois de véhicules électriques via une prochaine génération de calandres ou de panneaux avant intégrant de nouvelles technologies d'éclairage, et ainsi de nouvelles possibilités en termes de conception et de communication visuelle. Maurizio Martinelli, président du pôle systèmes de visibilité de Valeo où l'éclairage tout autour et à l’intérieur du véhicule est l’un des quatre piliers de la stratégie de création de valeur, indique que : « La valeur de l’éclairage va encore augmenter grâce à l’électrification des véhicules. Je me réjouis donc de notre alliance avec Ningbo Swell Industry. Cette démarche complète la stratégie de Valeo visant à saisir les opportunités commerciales mondiales que représente la nouvelle zone centrale avant des véhicules, intégrant un éclairage supplémentaire. Valeo et Ningbo Swell Industry représentent ensemble, sur le marché chinois, un acteur majeur de la zone centrale avant. »

Facteur d'identification de la marque d'un véhicule, la calandre ou le panneau avant éclairé se fait de plus en plus présent sur une voiture électrique, et participe, en plus du style, à l'amélioration de la sécurité routière.