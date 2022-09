Valeo et Velco collaborent sur le vélo à assistance électrique

En 2021, les ventes de vélo ont bondi de plus de 14 %, engendrant un chiffre d’affaires record de 3,4 milliards d’euros. Particulièrement apprécié des usagers, le vélo à assistance électrique représente même plus d’un quart des achats du secteur cyclable et semble incarner l’avenir de la filière. C’est dans ce contexte que Velco, société créée à Nantes en 2016, s’est attachée à concevoir des solutions connectées dédiées aux cyclistes et gestionnaires de flottes sous forme d’application mobile.

L’avenir du vélo sera électrifié et connecté

Afin d’étoffer ses services à destination des adeptes de la petite reine, la start-up a décidé de nouer un partenariat avec l’équipementier automobile mondialement reconnu, Valeo. Et plus précisément son pôle dédié à l’innovation en matière de cycle, Valeo Cyclee. Celle-ci a en effet développé un système de motorisation 48V que Velco entend connecter aux vélos de ses utilisateurs grâce à des outils d’expérience digitale.

Quelle s’effectue par le biais de l’application ou d’une plateforme, la connectivité permettra ainsi la traçabilité, l'appairage et la calibration du moteur. Parallèlement, un outil de diagnostic et un carnet de bord numérique contenant l’historique des réparations ont été pensés pour les magasins de vélos, tout comme une application mobile assurant aux cyclistes de personnaliser certains paramètres du moteur tels que l’antivol moteur ou des informations portant sur les trajets et la batterie.

Collaboration Made in France

Dans un échange de bons procédés et de mutualisation des énergies, Velco met ainsi à profit tout son savoir-faire pour aider Valeo à étendre son implication dans le domaine des vélos tandis que Valeo donne la possibilité à la start-up d'élever ses projets à grande échelle. De cette coopération 100 % française devrait donc émerger un secteur du vélo toujours plus connecté et intelligent. C’est en tout cas ce qu’espère Pierre Regnier, le CEO de Velco, pour qui « nous aidons Valeo Cyclee à mettre en marché sa solution auprès de différentes marques grâce à la connectivité. En retour, Valeo permet à Velco de monter en compétence sur des standards qualité automobile à appliquer dans l’industrie du cycle. »