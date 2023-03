Valeo Everguard : un balai d’essuie-glace presque accessoire

Acteur majeur des systèmes d’essuyage, Valéo a développé une longue expérience du balai d’essuie-glace à lame silicone en Asie et aux Etats-Unis que l’équipementier français propose désormais en Europe.

Ce produit spécialement conçu pour offrir une durabilité et des performances exceptionnelles par tout temps est le résultat de plusieurs années de recherche et développement sur la technologie silicone. C’est la combinaison de la lame silicone du balai et d’un revêtement spécial qui permet d’obtenir de tels résultats. En effet grâce à cette combinaison, le balai applique une barrière hydrophobe invisible sur le pare-brise permettant à l’eau de pluie de perler et de s’évacuer par l’unique pression du vent sur le pare-brise.