Valeo investit dans les trois roues électriques pour le dernier km

Valeo, Atul Auto et Honda Power Pack Energy India, tel est l’attelage prometteur qui vient de se constituer pour commercialiser des trois roues 100 % électriques dotés d’un système d’échange de batteries.

Valeo s’associe à Atul GreenTech (AGPL), filiale du groupe Atul Auto, et Honda Power Pack Energy India pour développer un trois roues électriques qui se déclinera en deux versions : un cargo de livraison pour les zones urbaines et un véhicule particulier. Le premier marché visé est l’Inde, mais la gamme de véhicules sera polyvalente pour vivre une carrière à l’export, surtout que la problématique des livraisons urbaines durables n’a guère de frontières.

Un système de swap de batteries pour simplifier la recharge électrique

« Le véhicule bénéficiera d’un moteur électrique Valeo, tandis que Honda Power Pack Energy India, filiale du groupe Honda, fournira le système de swap des batteries », précise-t-on chez Atul Auto, dont le titre a gagné 16 % en Bourse dans la foulée de l’annonce de l’accord. La filiale Atul Greetech est spécialisée dans les technologies électriques pour les activités du dernier kilomètre. Elle a notamment développé des batteries, des systèmes de gestion des batteries (BMS pour « Battery Management System »), et des outils de télématique.

Valeo couvre un large spectre de la mobilité électrique

Rappelons que sous la direction de Jacques Aschenbroich, et désormais de Christophe Périllat, le groupe Valeo a initié une stratégie de diversification en s’orientant vers les trois roues et deux-roues motorisés et les vélos. Avec d’autres innovations, sa maîtrise du 48V, dont les solutions sont devenues des blockbusters chez les constructeurs dans le périmètre de l’hybridation légère (MHEV), lui a ouvert d’autres perspectives.

Vue d'un module 48V de Valeo pour vélo à assistance électrique.