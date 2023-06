Valeo lance Canopy, le premier essuie-glace écologique

Valeo s’apprête à mettre sur le marché le premier essuie-glace écologique produit à partir de matériaux naturels ou recyclés. Sa conception et son packaging réduisent de 61% les émissions de CO2 en comparaison avec un produit classique.

Valeo Service vient de mettre sur le marché Canopy, le premier essuie-glace écologique fabriqué en France. Sa lame de caoutchouc est composée à plus de 80% de matières naturelles, renouvelables ou recyclées telles que du sucre de canne, des huiles végétales ou du noir de carbone provenant de pneus recyclés. Une autre part de matériaux recyclés est aussi utilisée comme jusqu’à 15% d’acier recyclé dans les structures métalliques et jusqu’à 50% de plastique recyclé dans les clips d’extrémité. Résultat : sa conception réduit de 61% les émissions de CO2 en comparaison avec un balai classique.

La gamme est livrée prête à l’emploi sans adaptateur bien que couvrant 95% du parc européen. Canopy est commercialisé sans emballage plastique, dans un packaging 100% carton, entièrement recyclable et imprimé avec des encres à base d’eau.

« Dans le cadre de son programme I Care 4 the Planet, Valeo lance avec Canopy sa première innovation après-vente conçue pour réduire considérablement l'impact environnemental. Cette offre répond à une demande croissante des consommateurs de plus en plus exigeants en matière de durabilité. La commercialisation des essuie-glaces Valeo Canopy est prévue en Europe dès cet été en prévision de la saison automnale » commente Marlène Carrias-Iked, VP marketing stratégique, digital & innovation Valeo Service.