Valeo s'associe à Motherson pour créer l'habitacle de l'avenir

Ce protocole d'accord, ou memorandum of understanding (MoU), repose sur l'agencement de revêtements intérieurs de qualité supérieure et de solutions d'éclairage. L'objectif est de créer de nouvelles fonctionnalités et de procurer de nouvelles propriétés aux matériaux, tout en répondant aux futures demandes des constructeurs.

Avec cet accord, les systèmes d'éclairage de Valeo seront intégrés aux nouveaux modules et aux nouvelles surfaces pour l'intérieur de l'habitacle conçus par Motherson. Ces nouvelles technologies permettront de renouveler les éléments d'habillage intérieur, comme les tableaux de bord, les garnitures de portières ou encore les consoles centrales, etc., dans l'idée d'offrir une « expérience intérieure améliorée, lumineuse et immersive. »