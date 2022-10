Valeo signe un nouveau gros contrat avec Stellantis sur les véhicules électriques

Valeo annonce avoir enregistré une nouvelle commande record de Stellantis, en septembre 2022, dans le domaine du confort thermique pour les voitures électriques. Depuis le début de l’année, Valeo fait valoir plus de 4 milliards d’euros de commandes pour ses systèmes thermiques dédiés à l’électrification.

C’est le fruit d’investissements passés et de la vision du marché de Jacques Aschenbroich et Christophe Périllat, respectivement président du conseil d’administration et président-directeur général de Valeo, mais l’équipementier français accumule les gros contrats autour des technologies des véhicules électriques.

Nouvelle commande record de Stellantis

Valeo évoque une nouvelle commande record avec Stellantis en septembre 2022 pour une nouvelle génération de pompe à chaleur pour véhicules électriques, un élément névralgique pour l’efficacité du refroidissement et des sollicitations de charge rapide.

Au mois d’août 2022, Valeo avait déjà signé un contrat avec un autre constructeur européen de premier plan, pour fournir l’appareil de climatisation et le module de refroidissement en face avant de véhicules électriques. Le système se caractérise par ses excellentes performances sonores.

Le business fleurit aussi en Chine

Le groupe vient aussi de signer un accord avec un constructeur majeur chinois afin de « produire en série, dès 2023, le Smart Heat Pump, un nouveau module de pompe à chaleur intelligent ultra-compact et entièrement intégré (vannes, pompes, échangeurs) ».

Dans le domaine des refroidisseurs de batterie, un contrat majeur a été signé avec un grand constructeur européen quand des commandes ont été enregistrées pour des solutions innovantes de chauffage électrique pour quatre clients en Chine et en Europe, ou encore pour les compresseurs électriques pour deux plateformes électriques majeures.

Un marché promis à une très forte croissance

« Depuis le début de l’année 2022, Valeo enregistre plus de 4 milliards d’euros de commandes pour ses systèmes thermiques dédiés à l’électrification des véhicules, soit une hausse de 100 % par rapport à la même période en 2021 », précise un porte-parole du groupe qui souligne que cela représente aujourd’hui 70 % des commandes de l’activité thermique du groupe.

« D’ici à 2025, la valeur des systèmes thermiques sur un véhicule électrique sera 2,5 fois supérieure à celle des systèmes thermiques d’un véhicule équipé d’un moteur à combustion interne. L’excellente dynamique commerciale depuis le début de l’année démontre que cette accélération est déjà une réalité, et que, en ligne avec notre plan stratégique Move Up, Valeo accélère fortement dans l’électrification », se réjouit Francisco Moreno, président de pôle Systèmes thermiques de Valeo.

Le marché des systèmes thermiques pour véhicules électriques, qui représentait déjà 6,3 milliards d’euros en 2021, devrait plus que tripler au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 21 milliards d’euros en 2025, et près de 40 milliards d’euros d’ici à 2030.