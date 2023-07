Valused.fr : la première boutique professionnelle spécialisée dans les pièces automobiles recyclées

Les pièces issues de l’économie circulaire (PIEC) prennent une place grandissante sur le marché. Bien que représentant actuellement que 5 % de part de marché, plusieurs facteurs tels que les enjeux écologiques, économiques, le vieillissement du parc automobile, la préservation des ressources terrestres et la pénurie des pièces contribuent à leur succès. Ainsi, les constructeurs, les équipementiers et les distributeurs élargissent leur offre en intégrant des pièces reconditionnées et remanufacturées dans leurs catalogues. Leurs ventes pourraient atteindre les 20 %, comme dans certains pays. Le marché BtoB des PIEC est estimé aujourd’hui à 6 milliards d’euros en Europe, mais il devrait atteindre les 25 milliards en 2032.

« Le terrain de jeu est magique », analyse Julien Dubois qui vient de lancer le site de ventes en ligne valused.fr avec deux autres associés, Jean-Michel Guarneri et Kais Omri, tous les trois experts du commerce digital de pièces détachées automobile. Les trois fondateurs ont opéré une première levée de fonds en fin d’année à hauteur de 2 millions d’euros auprès d’une dizaine d’investisseurs pour développer cette cyberboutique spécialisée dans la vente auprès des professionnels de pièces de seconde vie, qu’elles soient reconstruites à neuf par des industriels ou reconditionnées par des centres de recyclages automobiles. Cela concerne des pièces mécaniques, de carrosserie ou des unités électroniques, bientôt des pneumatiques.

150 fournisseurs bientôt référencés

Derrière la boutique, qui n’est pas une marketplace, se trouvent une quarantaine de fournisseurs, dont une dizaine de recycleurs. La grande majorité d’entre eux sont basés en France. Un plus pour l’emploi local. À terme, 150 fournisseurs seront référencés sur valused.fr. Le site promet une qualité de service (et de produits) et une proximité identique à celle d’un distributeur physique. « Nous souhaitons assumer les responsabilités de vendre des pièces de seconde vie auprès des professionnels. Nous devons créer de la confiance », explique Julien Dubois. C’est donc valused.fr qui se charge de vendre, de livrer à J+1, et de gérer les garanties, les retours et même les consignes qui concernent certaines pièces afin de récupérer les veilles matières.

Pour accompagner les 500 ateliers aujourd’hui clients de la boutique (10 000 garagistes clients attendus), valused.fr est armé pour l’heure de quatre télévendeurs, conseillés techniques et commerciaux expert de l’automobile. La promesse du site est de donner un accès simple à des PIEC certifiées pour leur qualité. Un accès plus direct entre producteurs et installateurs avec des prix compétitifs. Sur valused.fr, les pièces remanufacturées sont proposées 50 % moins chères que le neuf et les pièces reconditionnées (pièces d’occasion inspectées en profondeur) sont proposées 60 % moins chères. Quelques pièces d’occasion seront aussi proposées à la marge pour compléter l’offre.

Un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros visé en 2024

valused.fr vise un chiffre d’affaires d’un million d’euros cette année, partagé à parts égales entre les ventes de pièces reconditionnées et celles d’organes remanufacturés. Des ventes qu’il faudra tripler fin 2024. Le site, qui développe une vraie expertise dans le référencement de fournisseurs de PIEC, espère aussi nouer des partenariats avec des distributeurs indépendants qui peinent à se sourcer en la matière. Il envisage de même d’être la porte d’entrée pour les réparateurs souhaitant faire réparer certains organes.

Pour s’imposer sur le marché français au cours des deux prochaines années – les pays du sud de l’Europe sont aussi visés dans un second temps – valused.fr a mis en place un service « dénicheur » en charge de trouver en moins de 24 heures les pièces manquantes à son offre en ligne qui profite déjà d’un taux de service de 70 % après seulement deux mois de service.