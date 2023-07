Vandalisme : les Bouches-du-Rhone caracole en tête

Avec une fréquence des sinistres de vandalisme et un coût de réparation et de valeur à dire d’expert (VRADE) nettement supérieurs aux tendances nationales, le département des Bouches du Rhône se démarque particulièrement, suivent ensuite 5 départements franciliens, les départements méditerranéens et de la vallée du Rhône. Des fréquences supérieures à 1,50% sont également constatées dans les départements 02, 10, 51, 64 et 72.

Certains départements, présentant des coûts de réparation, de VRADE et/ou des taux de dossiers classés irréparables économiquement élevés, signalés avec un*, les valeurs sont à prendre en considération avec précaution étant donné les faibles volumes de sinistre de vandalisme (inférieurs à 100 expertises). De fortes disparités entre des départements du taux d’irréparable et de leurs VRADE sont notées, celles-ci résultent des écarts de coûts de réparation des dommages mais également des VRADE moyenne des véhicules endommagés.

Fréquence des sinistres de vandalisme

Coût moyen des réparations (en base 100 : coût moyen national)