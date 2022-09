Varun Laroyia, nouveau directeur général de LKQ Europe

Le distributeur de pièces américain LKQ Corporation vient d’annoncer que Varun Laroyia, vice-président exécutif et directeur financier, a été nommé directeur général et directeur général de LKQ Europe. Il est remplacé dans ses fonctions par Rick Galloway, jusqu’alors directeur financier des segments Vente en gros - Amérique du Nord et Libre-service de LKQ.

Varun Laroyia succède à Arnd Franz qui quitte la société pour rejoindre Mahle Group en tant que directeur général, où il a passé 18 ans avant de rejoindre LKQ Europe.

« Avec son leadership et sa connaissance extraordinaires de la société et de nos marchés européens, je suis ravi que Varun assume ce rôle. Varun a été mon partenaire de confiance dans la transformation de LKQ. Il a mis l'accent sur notre programme d'excellence opérationnelle, en établissant d'importants indicateurs et examens de performance, en améliorant considérablement l'efficacité de notre fonds de roulement et nos flux de trésorerie, en examinant rigoureusement notre portefeuille d'activités et en orientant de manière réfléchie les décisions d'allocation du capital. Cette expérience et sa vision stratégique joueront un rôle essentiel pour amener LKQ Europe à un niveau de réussite encore plus élevé. Il est important de noter que cette transition de leadership intervient à un moment où l'entreprise européenne est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs opérationnels et financiers à long terme » a déclaré Dominick Zarcone, PDG de LKQ Corporation qui a tenu par ailleurs à remercier Arnd Franz pour son dévouement et son engagement envers LKQ. Et à qui il souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités chez Mahle.