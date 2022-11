Vasano Solutions scrute les avis des Français sur les enseignes de l'après-vente automobile

La petite entreprise scrute plus de 30 catégories d’activités à travers plus de 500 réseaux et chaînes, soit plus de 1 300 000 établissements. Vasano Solutions se défend d’être, à tort, comparé à une activité de sondage qui interroge en général des panels de quelques centaines d’individus préalablement sélectionnés. En s’appuyant sur les notes déposées directement par les consommateurs sur Google, Vasano Solutions revendique d’exposer le reflet grandeur nature de l’expérience des consommateurs finaux sur les marques concernées.

Aujourd’hui, la start-up dévoile, sur ce mois d'octobre 2022, le bilan du jugement des Français, via le moteur de recherche, sur les enseignes de contrôle technique, de spécialiste du vitrage et d’entretien automobile multimarques.

Ainsi, les enseignes les mieux notées en France pour le contrôle technique sont, dans l’ordre :

Auto sécurité,

Sécuritest,

Autosur.

Le classement des spécialistes du vitrage est le suivant :

123 pare-brise,

OuiGlass;

SOS pare-brise.

Enfin, pour l’activité plus générale de la maintenance, le podium se compose comme suit :

Motrio,

Garage Premier,

Top Garage.

« Google incite de plus en plus les internautes à évaluer les commerces et les lieux de consommation. Sa volonté est clairement de faire émerger les influenceurs locaux. Notre rôle est de recueillir et d’analyser leurs avis », explique Maximilien David, co-fondateur de Vasano Solutions.

Notons que les avis déposés par les consommateurs sur Google ont grimpé de 33 %.