Vaste mise à jour pour des millions de véhicules BMW

BMW Group débute l’année 2023 avec une actualisation des logiciels embarqués au sein de ses modèles équipés du système d'exploitation BMW iDrive 7 et 8. Soit un peu plus de 4,7 millions de voitures BMW concernées…

Depuis 2019, le constructeur premium allemand propose des mises à niveau gratuites de son système d’exploitation pour l'infodivertissement, la conduite, la propulsion, le confort et la sécurité plusieurs fois par an. Disponible dans le menu de configuration de leur voiture sous l'appellation Remote Software Upgrade, cette mise à jour à distance peut être facilement effectuée par les clients, à condition toutefois de posséder l’un des 30 modèles BMW équipés du BMW Operating System 7 et 8, à l’image des iX, Série 7 ou X1.

De nouvelles fonctions pour le déverrouillage, le stationnement... et le look

Les presque 5 millions de véhicules bénéficiant de ce service OTA (Over-the-air) accèdent ainsi à de nouvelles options, notamment un accès numérique amélioré permettant aux utilisateurs de partager, pour la première fois, la clé numérique (ou Digital Key) de la voiture entre les iPhones Apple et les smartphones Android. Le tout en rendant cette dernière plus rapide à activer par la simple saisie d'un code. « Jusqu'à présent, il fallait pour cela qu'une clé de voiture traditionnelle se trouve dans l'habitacle », rappelle la marque de Munich.

Parallèlement, la fonction Remote Control Parking se verra introduite dans certains pays et véhicules où ce système d’aide au stationnement aidant à la réalisation de manœuvres depuis l'extérieur de la voiture à l'aide de l'application My BMW n’était pas encore actif. Il assure aussi la possibilité de consulter des manœuvres enregistrées préalablement via la même application. Enfin, des modifications ciblées sont prévues comme l’arrêt de la charge par smartphone pour la BMW iX, l’assistance active au braquage en marche arrière avec une remorque attelée pour les BMW iX, Active Tourer X1 ou encore le mode inédit My Digital Art induisant une synergie entre la conduite des BMW Série 7 et BMW X1 de dernière génération et le design intérieur de l'habitacle.