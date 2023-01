VBSA triple la cadence de réparation de vitrage

Fabricant et distributeur d’équipements d’intervention pour les vitrages, VBSA est présent sur ce marché depuis presque 40 ans. Véritable spécialiste de la réparation pare-brise sur le territoire, l’entreprise française a su faire évoluer le matériel disponible dans son offre au grès des évolutions techniques et des attentes de la profession.

Comme le Terminator dont il est l’évolution, le Terminator 2 est doté d’un programme précis par typologie d’impacts, permettant d’obtenir des réparations de haute qualité, fruit d’une expertise et d’un savoir faire parfaitement maitrisé. L’appareil est doté d’un écran couleur tactile de 5 pouces avec accès à un nombre importants d’informations et permettant le lancement des différents programmes de réparation possible.

Le Terminator 2 offre une amélioration incontestable de la productivité en atelier, avec la possibilité de réaliser jusqu’à 3 interventions en 30 minutes au lieu de 1 heure 30 à 3 heures incompressibles avec les systèmes traditionnelles du marché. De plus, avec cette dernière version du Terminator, la main d’œuvre effective mobilisée est estimée à moins de 5 minutes, elle concerne uniquement l’installation du matériel. Il est possible d’intervenir sur 3 véhicules différents en simultanée, mais également pour la réparation jusqu’à 3 impacts sur un même pare brise. L’appareil est léger, facilement transportable et peut être utilisée également pour les travaux d’intervention en extérieur.