Vector, la nouvelle application pour les pros signée Viasat Connect

En sécurisant les activités mobiles des entreprises, Viasat Connect entend faciliter le travail des collaborateurs itinérants, qu’ils agissent dans le domaine de la gestion de flottes ou accomplissent des tâches sur le terrain. Dans cette optique, le télématicien – dont le groupe opère donc plus de 50 pays et compte plus de 700 000 véhicules connectés – a développé une nouvelle solution baptisée Vector.

Interface flexible et fonctionnelle

Cette application de GMAO (ou logiciel maintenance) de nouvelle génération permet ainsi de générer une interaction en temps réel entre les équipes mobiles et sédentaires avec leurs clients. Plateforme web couplée à une application mobile, elle remplace tous les processus manuels chronophages tels que la planification et l’envoi des missions, la dématérialisation des documents administratifs comme la signature électronique, mais aussi le suivi en direct du déroulement des interventions.

Par sa dimension SaaS intégrable aux systèmes ERP/CRM des sociétés, quels que soient leurs champs de compétence, Vector assure une prise en main rapide et « ne nécessitant pas de formations informatiques particulières », avance Viasat. Cet outil peut également évoluer en fonction des besoins des entreprises concernées par le biais d’ajout ou de suppression de licence, « en toute autonomie », promet aussi le télématicien. L’application mobile, elle, fonctionne en modes online et offline en plus d’être prochainement accessible depuis l’Apple Store et Google Play. Quant à son prix, Viasat déploie une offre promotionnelle de lancement proposant, pour les dix premiers inscrits à la version Premium, un abonnement à 5 euros/mois/utilisateur au lieu de 10 euros.