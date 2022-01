Véhicule autonome : Mercedes-Benz passe un accord avec Luminar Technologies

Avec Luminar, Mercedes-Benz poursuit sa politique qui vise à étendre continuellement son réseau de partenaires et de fournisseurs technologiques pour les voitures particulières. Cette collaboration ambitionne donc d'exploiter la technologie lidar dans le but de l'industrialiser et de l'intégrer au sein des véhicules Mercedes-Benz de série. En raccourcissant les cycles de développement et en renforçant les partenariats technologiques, le constructeur cherche à faire en sorte que ses véhicules disposent des technologies les plus récentes. « Luminar est l'ajout parfait à notre liste existante de coopérations de premier ordre avec des entreprises technologiques de pointe. L'obtention par Mercedes-Benz du niveau 3 de la norme SAE a déjà marqué une étape importante pour la conduite autonome et je suis absolument convaincu que les partenariats augmenteront notre niveau d'ambition pour ce qui est possible à l'avenir » souligne Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG. Dans le cadre de ce partenariat, Mercedes-Benz permettra à Luminar d'adopter une approche de développement basée sur les données pour améliorer et mettre à jour en permanence ses produits.