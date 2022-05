Véhicule d’occasion : Cazoo en croissance au premier trimestre

Cazoo vient de présenter un chiffre d’affaires en forte hausse à l’issue du premier trimestre 2022. La plateforme spécialisée dans la vente et l’achat de véhicules d’occasion en écoulé 19 713 véhicules, pour un volume d’affaires de 295 millions de Livres (349 millions d’euros).

Cazoo poursuit sa croissance. La firme britannique spécialisée dans la vente et l’achat de véhicules d’occasion a réalisé un chiffre d’affaires de 295 millions de Livres (349 millions d’euros) à l’issue du premier trimestre 2022, soit une hausse de 159 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette activité s’est traduite par la vente de 19 713 véhicules, soit une augmentation de 102 % par rapport à 2021.

Marge brute en baisse

Cette forte hausse de l’activité est due à tous les canaux de la firme. Le lancement de l’activité de rachat de véhicules aux particuliers a notamment contribué au développement de la revente. En revanche, si le chiffre d’affaires de tous les canaux a progressé, les marges ont baissé. La marge brute est passée de 3,3 % au premier trimestre 2021 à 0,5 % au premier trimestre 2022. Les bénéfices ont aussi reculé, passant de 4 millions de Livres à 2 millions de Livres. L’activité en France et en Allemagne a poursuivi son développement et Cazoo confirme bien le lancement de ses services en Italie et en Espagne au cours de l’été 2022.