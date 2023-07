Véhicule d’occasion : la LOA et la LLD ont représenté 4 % des ventes en juin

D'après les dernières statistiques fournies par AAA Data, il est intéressant de noter que 4 % des achats de véhicules d'occasion sont réalisés sous forme de location avec option d'achat (LOA) ou de location longue durée (LLD). Cette tendance peut s'expliquer par la conjoncture économique actuelle, marquée par une diminution du pouvoir d'achat et une augmentation des prix. Les consommateurs sont contraints d'étaler leur financement sur des périodes de plus en plus longues afin de faire face à ces contraintes.