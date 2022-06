(Vidéo) « Notre plateforme est une alliance du digital et des réseaux physiques », affirme Mathias Hioco, CEO d'Heycar France

Soutenue par des actionnaires de référence (Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Mobility, Allianz, Renault Group et Mobilize Financial Services), la plateforme allemande Heycar a déjà prouvé que son modèle fonctionne en Allemagne depuis 2017 mais aussi au Royaume-Uni et en Espagne.

À l'occasion du démarrage d'une importante campagne de promotion en France en télévision, radio et sur les réseaux sociaux, Mathias Hioco, CEO Heycar France, a répondu aux questions d'Auto Infos. Avec un business model disruptif, la plateforme enregistre d'ores et déjà 70 000 véhicules en ligne pour un total de 2 000 concessionnaires partenaires. Heycar compte intégrer prochainement des modules de financement en lien avec ses actionnaires partenaires.