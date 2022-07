Véhicule d’occasion : Reezocar lance une campagne de recrutement

Reezocar, filiale de Société générale et spécialiste de la vente en ligne de véhicules neufs et d’occasion, annonce le recrutement de 50 nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année 2022.

Afin de se renforcer sur le marché du véhicule d’occasion, Reezocar décide d’investir et annonce une campagne de recrutement portant sur 50 nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année 2022. Cela représente une augmentation de 25% de ses effectifs, 200 collaborateurs aujourd’hui.

Les profils recherchés sont notamment des conseillers commerciaux, des responsables logistiques et ADV (administration des ventes), des acheteurs automobiles, mais aussi des profils IT, produits et finance. Une partie de ces nouveaux arrivants sera affectée au ReezoShop de Seclin, qui a été inauguré le 9 juin 2022. Ce nouveau site propose l’essai du véhicule au client et peut avancer une offre de reprise sur place de son ancien véhicule. Ce service comprend une estimation gratuite et sans engagement avec un prix de reprise en moins de 48 heures.

Faire jouer l’atout des financements automobiles locatifs

De surcroît, en s’appuyant sur le groupe Société générale, Reezocar met en avant l’argument du financement, notamment des offres de LOA sur des véhicules neufs et d’occasion, promettant des simulations rapides.

« Le marché des véhicules d’occasion est sous tension et nous parvenons à progresser grâce à notre offre et au travail de nos équipes. Nous allons donc continuer d’accélérer notre recrutement pour être en phase avec nos standards d’exigence », commente Laurent Potel, président et co-fondateur de Reezocar.