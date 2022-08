La voiture électrique peine à convaincre les Français

Dans le cadre de sa dernière étude Global Consumer Survey, le portail en ligne de statistiques et d’études, Statista, indique que seuls 19 % des automobilistes français déclarent qu’un véhicule électrique est une bonne option pour eux dans le cadre d’un prochain achat.

Ce taux, relativement bas, place la France quasiment en queue de peloton des pays industrialisés, loin derrière la Suisse (34 %), la Grande-Bretagne (33 %) et l’Allemagne (30 %).

Le prix relativement élevé des voitures, une autonomie moins grande que le thermique et le manque de bornes de recharge publiques expliquent sans doute les réserves exprimés par les conducteurs français.

Au sein des pays étudiés par Statista, les Coréens arrivent en tête des populations les plus intéressées par les voitures électriques (40 %), suivis par les Suisses (34 %).

Si l'on compare les États-Unis et le Canada, on constate que les Canadiens sont plus ouverts à l'e-mobilité (32 %) que leurs voisins américains (22 %), et ce malgré le fait que les États-Unis représentent une part relativement importante du parc mondial de véhicules électriques.

Étonnant aussi de constater que la Chine, premier marché mondial du véhicule électrique, n’obtient pas un taux plus élevé d’intention d’achat d’un véhicule électrique (22 %).

Avec un taux qui plafonne à 40 %, le graphique montre ci-dessous que le véhicule électrique peine encore à convaincre la majorité, au moins la moitié, des consommateurs mondiaux.